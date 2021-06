“Davide – ritratto del Capitano Astori” – Dal 1 Luglio il film nel ricordo di DA13, Guccione: “Un regalo per la città”

“Ma che c***o stai dicendo? Dai, non è vero“. In quanti l’hanno pensato quel dannato 4 Marzo 2018. Davide Astori è ancora nel cuore di tutti, tifosi fiorentini e non. E nel ricordo di DA13 oggi è stato presentato il primo docufilm proprio sul capitano viola.

Un autentico mix di voci diverse, da quella di Alberto Marangon passando per quella dell’ex Capitano Pasqual, fino ad Antognoni ma anche Benassi, Borja Valero, Stefano Pioli e anche Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini.

Davide – ritratto del capitano Astori è un viaggio nel ricordo, sempre vivo ed emozionato di quel numero 13 capace di unire tutto, anche i mondi più diversi.

Fabio Filippini, regista del film, mette insieme le parole alle emozioni che sono nate dalle domande fatte dai ragazzi di Edera Rivista. Dopo il grande lavoro fatto in passato, infatti, già con il documentario su San Patrignano, la rivista di giovani ma che guarda a tutti, tira fuori dal cilindro un film destinato a restare nel cuore della città e non solo.

“Firenze ha dato una lezione al mondo – dice nel film Giorgio Chiellini – al funerale i colori non contavano. I tifosi sono stati più che rispettosi del loro capitano. Applausi inaspettati e immeritati, Davide è riuscito a riunire tifosi così diversi”

“Davide – ritratto del Capitano Astori” è un racconto di un uomo, di un padre, di un compagno, di un esempio. Lo si sente nelle parole dei tifosi della curva interpellati, da quelle dello staff della Fiorentina, da quelle del Sindaco di Firenze Dario Nardella e da quelle di Cure2Children, di cui Davide era testimonial.

“Questo è un regalo per la città – ha detto a margine l’Assessore allo Sport Cosimo Guccione – non solo il murale, ma questa è una storia raccontata da chi lo conosceva bene completa un’opera che ricorderà per sempre Davide”.

Il prossimo 1 Luglio il film verrà pubblicato sul canale Youtube di Edera Rivista, certo è che risentire i brividi di quei giorni faranno piangere tanti. Nel film c’è tutto: l’amicizia, il divertimento, il pianto e anche il ricordo. Perchè Davide è luce e in questo film si sente. Eccome.