De Biasi: “La Fiorentina può tornare tra le sette sorelle. Vlahovic? Con Osimhen è l’attaccante più determinante del campionato”

Il ct dell’Azerbaigian, Gianni De Biasi, ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervento a Radio Sportiva.

Ecco le sue dichiarazioni: “Mi aspetto molto dalla Viola: è una squadra ben allenata e che può tornare di nuovo tra le sette sorelle. Adesso, l’obiettivo è di riuscire a mantenere vivo questo entusiasmo e non disperderlo. Vlahovic? Assieme ad Osimhen, per me è l’attaccante più determinante del campionato. L’attaccante della Fiorentina si è dimostrato continuo sotto porta, ha una fisicità incredibile e in campo gioca con una maturità impressionante per l’età che ha. L’abbraccio con Italiano dopo la rete al Cagliari è stato bellissimo: anche se andrà via da Firenze, mentalmente è ancora dentro il progetto tecnico”.