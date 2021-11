De Biasi: “Vlahovic? Avversario fastidiosissimo, ha un agonismo innato. Contro la mia nazionale…”

Gianni De Biasi, attuale ct dell’Azerbaigian, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Stadio Aperto su varie questioni, tra le quali quella riguardante l’attaccante della Fiorentina e della Serbia (affrontata di recente dalla sua nazionale) Dusan Vlahovic.

Ecco le sue parole: “Vlahovic? Sfidarlo in partita è stato molto difficile, ha una incredibile capacità di lettura della situazioni. Ha dentro di sé un agonismo innato e non gli serve la motivazione: si muove coi tempi giusti, detta i passaggi. Ci ha segnato due gol in Serbia-Azerbaigian, ma siamo comunque rimasti in partita”.