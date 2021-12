De Biasi: “Vlahovic straordinario, ma la Fiorentina non è solo lui: dietro c’è un grande lavoro di squadra”

A TMW Radio il ct dell’Azerbaigian Gianni De Biasi ha parlato anche della Fiorentina: “Non posso non metterla tra le sorprese del campionato. E’ una squadra che gioca bene e diverte, è ben guidata da un tecnico come Italiano e poi davanti ha un giocatore straordinario come Vlahovic. Ci tengo comunque a dire che il serbo non è il solo elemento determinante, ma un finalizzatore che mette a frutto il gran lavoro di tutta la squadra”.

E poi ha aggiunto: “Insieme alla Fiorentina ci metterei l’Empoli, perché nessuno avrebbe immaginato questa personalità e qualità, quasi da grande squadra. Si sono ritagliati uno spazio e spero proseguano così. Anche il Napoli stesso direi, ha perso giocatori importanti per strada nel momento più caldo della stagione ma sono comunque lì a lottare per i primi posti”.