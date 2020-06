De Blasi: “Lo STADIO va fatto fuori città. Se non ci si riesce, allora sosteniamo il recupero del Franchi”

Roberto De Blasi, Capogruppo al Consiglio Comunale Movimento 5 Stelle ha parlato della questione stadio: “Sosteniamo che la realizzazione di nuovi impianti sportivi di massa in zone urbane della città avrebbe come diretta conseguenza il trasferimento dei disagi dei cittadini del Campo di Marte in un altro quartiere, per cui laddove non fosse possibile individuare un’area fuori città per la realizzazione del nuovo stadio, sosteniamo con forza il recupero del monumentale Franchi appoggiando le iniziative rivolte al Governo centrale che consentano alle amministrazioni di potersi adoperare nella promozione del recupero dei manufatti architettonici vincolati dalle Soprintendenze”.

