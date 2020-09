De Canio: “Napoli in zona Champions, ma attenti anche alla Fiorentina”

L’allenatore Luigi De Canio è intervenuto sulla rete campana Canale 21 parlando della lotta per la Champions League. Nelle griglie-campionato, De Canio ha sottolineato come si debba stare attenti alla Fiorentina: “Alla Juve bisogna dare sempre un piccolo vantaggio, dietro vedo Inter e Napoli, a patto che ci sia il coraggio di osare e puntare sulla qualità. Chi deve osare? La squadra del Napoli. La vedo in zona Champions, ma attenti anche a Lazio, Atalanta e Fiorentina“,

