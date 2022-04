De Giovanni: “Il Napoli la teme eccome la Fiorentina, per me Castrovilli è il più pericoloso ma non gioca nel suo modulo ideale”

Scrittore e tifoso partenopeo, Maurizio De Giovanni a Radio Bruno ha introdotto quella che è una certa “paura” di rito da parte del Napoli in vista della gara con la Fiorentina:

“Il Napoli teme eccome la Fiorentina, allenata dal miglior tecnico della sua generazione. La squadra viola aveva il problema dei gol presi e ora ha raggiunto un nuovo equilibrio, la partita sarà bella sicuramente perché le squadre di Italiano non alzano le barricate, lo stesso Napoli è votato alla fase offensiva. Non ha senso per nessuna delle due cercare un pareggio, entrambe hanno bisogno di vincere. Castrovilli? Io credo che sia fortissimi e abbia giocato una stagione al di sotto delle proprie possibilità, forse il modulo della Fiorentina non si confà alle sue caratteristiche, è una mezzala meno portato alla fase difensiva. E’ quello che temo di più in assoluto”.