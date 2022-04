De Grandis: “Quarto posto? La Juventus è pronta, lo ha dimostrato contro la Fiorentina”

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport: “La Juventus è la favorita per arrivare al quarto posto. Non è una squadra che ruba l’occhio, in generale non piace. Se guardiamo la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, tuttavia, i bianconeri hanno avuto le occasioni migliori. Sono cinici, si difendono bene e sanno segnare; questi sono gli ingredienti corretti per il quarto posto”.