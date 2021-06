De Laurentiis: “Avrei esonerato Gattuso anche se avesse vinto lo Scudetto. Problemi con Mendes e troppa discontinuità di risultati”

In conferenza stampa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Gennaro Gattuso, per pochi giorni allenatore della Fiorentina: “Avevo preparato prima della gara col Verona un ringraziamento per Gattuso per il raggiungimento della Champions. Dopo il fallimento invece abbiamo snellito la comunicazione, e ho deciso di salutarlo con un tweet. Ho sentito dire che ho sbagliato, ma in realtà sarei potuto essere molto più inquieto”.

E poi ha aggiunto: “In realtà io avevo scelto di smettere con Gattuso già nell’estate precedente, l’avevo preso solo per tamponare l’uscita di scena di Ancelotti. La sua avventura a Napoli si sarebbe conclusa anche se avesse vinto lo Scudetto. Con Mendes abbiamo parlato a lungo del rinnovo di Gattuso, ma non ci siamo trovati in linea. Avevamo firmato due righe, ma poi quando queste due righe vanno a finire in mano agli estensori legali diventano ventisette. Il fatto che Gattuso alternasse ottime partite ad altre negative mi ha fatto capire che era giunto il momento di separarci”.