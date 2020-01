De Laurentiis chiama Gattuso: Perché abbiamo fatto questa figuraccia con la Fiorentina? Il tecnico ai giocatori: “Se avete qualche problema con me, ditelo”

Acque agitate in casa Napoli dopo la sconfitta patita in casa contro la Fiorentina. Stando al racconto fatto da La Repubblica, l’allenatore azzurro, Gennaro Gattuso, ha deciso di confrontarsi subito con i suoi giocatori mettendosi pure in discussione: “Se avete qualche problema con me, ditelo…”.

Allo stesso tecnico è arrivata la telefonata del presidente Aurelio De Laurentiis. La sua posizione non è a rischio, ha ancora la fiducia della società, ma l’umore del presidente è nero. Il numero uno azzurro gli ha chiesto i motivi dell’ulteriore figuraccia poche ore dopo la sconfitta contro la Fiorentina.