De Laurentiis e il suo approccio al non-rinnovo di Insigne: “Se vorrà restare lo accoglieremo a braccia aperte. Altrimenti ce ne faremo una ragione”

Grane per tutti per quanto riguarda i rinnovi di contratto, a Napoli ad esempio c’è Lorenzo Insigne, capitano e simbolo, oltreché napoletano di nascita, di tifo e chi più ne ha, più ne metta. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis l’ha liquidata così: “Non dipende da noi, io non ho mai forzato la mano. Lascio decidere democraticamente gli altri quale sia la scelta migliore per la loro vita. Se Insigne vorrà restare, noi siamo qui per accoglierlo a braccia aperte. Invece se riterrà concluso il suo percorso a Napoli ce ne faremo una ragione, lui per primo che lo decederà e noi che dovremo accettare questa sua decisione”.