De Laurentiis ha in mano il futuro della panchina del Napoli… ma vede solo Spalletti e non pensa a nessun altro

Abbiamo anticipazioni per quanto riguarda il futuro del Napoli. Nei giorni scorsi, dopo la scioccante sconfitta in quel di Empoli, si è parlato di un possibile cambio in panchina a fine stagione e anche dei papabili sostituti, tra cui l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha voluto subito fare chiarezza e ha parlato a Sky Sport in un’intervista che uscirà a breve. L’emittente ha rilasciato alcune anticipazioni: tra i contenuti, c’è anche il futuro di Luciano Spalletti e ADL afferma di non aver mai pensato a un altro allenatore.