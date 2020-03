“De Laurentiis ha perso l’occasione per fare come Commisso e la Fiorentina”

La campagna ‘Forza e Cuore‘ portata avanti dalla Fiorentina per riservare proventi agli ospedali in tempi di emergenza sanitaria va avanti. Un’iniziativa che ha visto coinvolti tanti donatori e con la quale è stata superata la quota di 700 mila euro da destinare in beneficenza.

Avendo visto questo esempio arrivare dal club viola, c’è stato chi si è rammaricato che qualcuno non abbia fatto lo stesso in altre realtà. Il giornalista vicino alle vicende del Napoli, Umberto Chiarello, intervenuto su Canale 21 ha detto: “Dispiace che il presidente Aurelio De Laurentiis abbia perso l’occasione per fare col Napoli, quello che ha fatto Rocco Commisso con la Fiorentina. La solidarietà privata e senza pubblicità è lodevole, ma in questo momento c’è un altro problema: riavvicinare il Napoli ai napoletani. Queste sono occasioni che non andrebbero perse”.