De Laurentiis: “In Italia c’è concorrenza sleale. Noi e la Fiorentina..”

Intercettato da Report ai margini dell’ultima assemblea, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha denunciato i mali del calcio italiano. Queste le sue parole a Rai Tre:

“Conti in ordine? Non ci siamo solo noi, c’è anche la Fiorentina ed altri. Concorrenza sleale? Lo ha detto lei, ma non glielo devo dire io, è certo. E queste sono le responsabilità del calcio. La Lega, se è una associazione indipendente di società per azioni, dovrebbe pagare la Federcalcio e la Federcalcio agire solo da segretariato. Invece è diventato un centro di potere perchè ognuno si mette la medaglia istituzionalmente”.