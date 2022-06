De Laurentiis indagato per falso in bilancio: i dettagli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato indagato per falso in bilancio. Secondo Il Mattino, è questa la principale ipotesi investigativa che ha condotto i militari della Guardia di Finanza a sequestrare il contratto di Victor Osimhen, fuoriclasse del Napoli sbarcato in città dal Lille nel 2020.

Inchiesta che punta a svolgere verifiche sulla compravendita dell’asso nigeriano e sulla contestuale cessione di altri tre calciatori del Napoli. Valutazioni di mercato su cui oggi ci sono verifiche.

Perquisizioni a Napoli, Roma e a Lille, risulta indagato il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre ai vertici del consiglio di amministrazione. Il Napoli è assistito dal penalista napoletano Fabio Fulgeri. Pochi mesi fa la giustizia sportiva aveva assolto il Napoli.