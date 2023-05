De Laurentiis, la stima di Italiano e l’amicizia con Commisso. Il numero uno del Napoli non vuol turbare l’ambiente fiorentino

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca del tecnico che possa sostituire Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

In primo piano ci sono nomi importanti e con grande esperienza internazionale per affrontare la Champions League, ma il numero uno azzurro non tralascia gli emergenti del nostro campionato. In particolare il riferimento è all’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che come confessato anche in TV, gli piace dai tempi di Spezia.

Il presidente del Napoli non nasconde questo fatto ma, si sottolinea su La Gazzetta dello Sport, è anche amico del patron viola, Rocco Commisso, e dunque non vuol turbare l’ambiente fiorentino alla vigilia di una finale internazionale, quella a Praga di Conference.