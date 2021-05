De Laurentiis non vuole perdere tempo per rimpiazzare Gattuso al Napoli: vicinissimo uno dei “toscani”

Il grande favorito per essere il successore di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è Luciano Spalletti! Il tecnico di Certaldo avrebbe già dato a De Laurentiis la propria disponibilità e starebbe già cominciando ad allestire il proprio staff per la nuova avventura. I contatti sono continui e adesso è lui in pole per guidare la squadra partenopea nella prossima stagione. Il 30 giugno scadrà il suo vecchio contratto che ancora lo lega all’Inter. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.