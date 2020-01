De Leo: “La Fiorentina si è chiusa contro di noi. Mihajlovic ha…”

L’allenatore in seconda del Bologna, Emilio De Leo è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della partita di domenica scorsa contro la Fiorentina: “Se squadre come la Fiorentina si chiudono quando ci affrontano è una cosa positiva. Dobbiamo migliorare la velocità d’esecuzione e la mobilità dei giocatori oltre alla necessità che ognuno si prenda più responsabilità nel tiro e nel dribbling. Mihajlovic ha sottolineato quanto l’intraprendenza di Orsolini nel finale sia stata decisiva per pareggiare”.

Il secondo di Mihajlovic ha commentato l’approccio difensivo viola ed ha sottolinato di come il tecnico serbo abbia lodato Orsolini.