De Leo: “Non ho messaggi da mandare a Pulgar ma siamo stati utili per la sua crescita. La Fiorentina ha qualità…”

Conferenza stampa anche in casa Bologna e a prendere la parola è l’assistente di Mihajlovic, Emilio De Leo: “Il cambio di guida tecnica porta sempre una reazione dal punto di vista emotivo e nervoso. Sappiamo che si tratta di un gruppo di grande qualità, che il loro allenatore riesce a dare subito la propria impronta. Ci aspettiamo un piglio aggressivo sin dai primi minuti di gioco e allora dobbiamo mostrarci più determinati. Cosa ci aspettiamo dalla Fiorentina? Abbiamo lavorato su quello che può essere l’indirizzo generale della squadra ma allo stesso tempo ci siamo preparati alle possibili alternative. Poi come sempre il nostro focus è stato rivolto al nostro gioco. Messaggi per Pulgar? Non devo essere io a mandare messaggi a giocatori di altre squadre. Sicuramente lo ringrazio ma credo che siamo stati anche utili nella sua crescita”.