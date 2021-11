De Ligt massacra Vlahovic ma ne esce indenne, quel rigore andava rivisto. Tutta la vistosa e poca esperienza di Sozza in Juventus-Fiorentina

Juventus – Fiorentina, gara della dodicesima giornata di Serie A, è stata diretta dal signor Simone Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Mondin, Di Paolo di Avezzano a dirigere la sala VAR. È la Fiorentina a macinare gioco nelle prime battute del match, al 15′ palla in area viola con De Ligt che nel saltare colpisce Terracciano con una manata nell’occhio. Sozza non interviene nemmeno per fischiare fallo, l’olandese era meritevole anche del cartellino giallo. Al 25′ giusta l’ammonizione a Martínez Quarta falloso su Morata. Al 42′ giusta anche quella a Danilo che placca Castrovilli. Sullo scadere del primo tempo, episodio dubbio in area bianconera, su un cross di Biraghi dalla sinistra la palla finisce sul braccio sinistro di Danilo. Sozza su segnalazione del VAR, nonostante abbia già indicato la via degli spogliatoi invita tutti a restare in campo per poter valutare il tocco del difensore juventino. Dopo tre minuti Di Paolo dal VAR comunica che è tutto regolare e che si può andare al riposo. L’episodio è molto dubbio e tale resterà: il movimento del braccio di Danilo è quantomeno strano.

Passiamo alla ripresa, al 66′ giallo per Milenkovic che ostacola McKennie, passano soli cinque minuti ed il difensore serbo commette un ingenuo fallo su Chiesa, secondo giallo e doccia anticipata. Nell’occasione Chiesa enfatizza molto il contatto che appare minimo. All’81’ ammonizione per Nastasic fuori tempo su Locatelli e nel finale all’88’ per Rugani che atterra Vlahovic.

Non buona la prestazione della squadra arbitrale. Juventus – Fiorentina è da sempre una gara molto sentita, appare a dir poco inappropriata la scelta di affidarla ad un giovanissimo arbitro. In determinati frangenti infatti è stata lampante la poca esperienza dell’arbitro di Seregno. Inconcepibile ad esempio come De Ligt abbia concluso la gara senza ammonizione dopo aver commesso ripetuti falli su Vlahovic. Poca esperienza anche in sala Var con Di Paolo di Avezzano che di solito è impiegato come assistente VAR. A nostro avviso nell’occasione del possibile penalty sarebbe stata opportuna una review anche da parte dell’arbitro. La decisione era molto importante ed in caso di penalty per la Fiorentina, la Juventus sarebbe potuta restare anche in inferiorità numerica visto che Danilo era già ammonito.