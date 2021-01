De Luca: “Scelta del MIBACT per il ‘Franchi’ assurda, è fatta per non scontentare nessuno. Non si può continuare a bloccare una parte della vita della città di Firenze”

Uno degli argomenti più gettonati del momento intorno all’orbita Fiorentina è il restyling dello stadio ‘Artemio Franchi’. Giuseppe De Luca, direttore del dipartimento di Architettura di Firenze, esprime la sua opinione sul tema sulle pagine de La Nazione: “Restyling del ‘Franchi’? Questa è una decisione squisitamente ed esclusivamente politica, non tecnica, nel senso che tecnicamente si può fare benissimo. La proposta di un adeguamento soft si può fare, ha una sua ragione d’essere, ma non deve passare come intervento per salvare lo stadio di Nervi, che è già stato violentato pesantemente in occasione di Italia ’90 e non si può più parlare di integrità dell’opera”.

Poi prosegue: “La scelta del MIBACT di porre dei vincoli sul Franchi è assurda, fatta per non scontentare nessuno. Si tratta di uno stadio urbano che durante le partite blocca una parte della vita della città. Questo perché non è adeguato all’ambito urbano in cui si colloca, è messo malamente nello scacchiere urbano. Uno dei veri problemi è quello viario, perché non riesce ad assorbire il traffico. E ciò anche a causa di scelte mai concluse, come per esempio il ponte di Varlungo. Ecco, quella è una vergogna per una città che si classifica come rinascimentale: arrivi a Varlungo e hai le “corna“ di una città interrotta. Oltretutto, il proseguimento del ponte avrebbe risolto non pochi problemi proprio per lo stadio”.