De Luca: “Vittorio Cecchi Gori ha rischiato di morire. La Rusic ha detto bugie, non doveva dire queste cose”

Il dottor Antonio De Luca, medico dell’ex Presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è intervenuto sulle colonne di affariitaliani.it parlando del malore dell’ex numero uno viola: “Diceva ad alta voce che il racconto della Rusic (fatto a Verissimo ndr) non corrispondeva alla verità. Tutte bugie, mi diceva Vittorio con un filo di voce e con un forte stato di ansia. Non era il momento di dire queste cose contro di lui che si trova in detenzione domiciliare. La Rusic avrebbe dovuto usare qualche parola più dolce nei suoi confronti. Vittorio tre anni fa, proprio a Natale, ha rischiato di morire”

