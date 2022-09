De Magistris: “Jovic ha dimostrato poco attaccamento, Kouamé crea tanto. Italiano? Non vorrei che…”

L’ex pallanuotista e tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana sulla situazione dell’attacco della Fiorentina: “Sarà stata una mia sensazione, ma mi è proprio dispiaciuto come Jovic abbia tirato sopra la traversa in Turchia: ha dimostrato poco attaccamento in quell’occasione. In attacco, vanno risolti i problemi. Al di là di quello che un calciatore trasmette, c’è anche quello che si dimostra. Kouamé, in questo momento, crea tanto“.

Su Italiano: “Ho una grande stima nei suoi confronti, ma non vorrei che fosse troppo schematizzato. Ikoné? Non credo che sia così scarso, ha delle doti, non è quello delle ultime partite. Non mi sta esaltando nessuno, ma non voglio bocciarli”.