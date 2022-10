De Magistris: “La Fiorentina deve ritrovarsi, anche contro il Lecce… Leggendo la formazione mi son messo a ridere. Guardarsi le spalle? Non scherziamo”

L’ex pallanuotista e grande tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento alla situazione della Fiorentina: “Deve del tutto ritrovarsi. L’avversario ha ovviamente un peso, però la Fiorentina deve imparare a giocare in modo efficace. Anche contro il Lecce, ha fatto tanto possesso e rimane lì. Poi la formazione del Lecce… con tutto il rispetto, mi sono messo a ridere. Non conoscevo nessuno se non Strefezza”.

Sul posizionamento di classifica: “Guardarci le spalle? Non scherziamo, suvvia. La Fiorentina è destinata a un’impresa, se vuole ripetere il settimo posto. A metà classifica ci sta, al massimo una vittoria sulle grandi squadre. Ovviamente non mi guardo dietro”.