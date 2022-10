De Magistris: “Fiorentina non ha alibi, sfida con gli Hearts si prepara come quella con la Juventus. Jovic deve confermarsi, la pazienza prima o poi finisce”

Chi di sfide importanti se ne intende è certamente Gianni De Magistris, campione della pallanuoto e tifoso della Fiorentina. Lo storico sportivo ha commentato così la partita tra Hearts e Fiorentina a Radio Bruno: “E’ una partita in cui non esistono alibi, anche per l’allenatore. In queste gare l’allenatore capisce chi ha davvero gli attributi. La sfida vuol dire molto per il futuro in coppa della Fiorentina e si deve dimostrare. Jovic con l’Atalanta ha dato un leggerissimo segnale di ripresa, stasera deve confermarmi. Perché poi la pazienza dell’allenatore finisce”.

De Magistris ha aggiunto: “La squadra va caricata fino ad un certo punto, senza esagerare. L’esperienza mi ha insegnato questo. E’ una sfida che si prepara da sola, come fosse, con le dovute proporzioni, la gara con la Juventus. I giocatori devono dimostrarsi sicuri e convinti. Igor ad esempio ha iniziato non bene l’annata, il mister dovrà essere bravo a motivare alcuni singoli. Più di un calciatore è sotto tono, pensiamo a Mandragora, Ikonè, agli attaccanti viola”.