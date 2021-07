De Magistris: “Ma Amrabat non poteva operarsi durante le vacanze? Lirola? Non è possibile che abbia giocato bene ovunque tranne che alla Fiorentina”

Gianni De Magistris, campione della pallanuoto, è intervenuto come di consueto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e alcuni suoi singoli:

“Lirola-Zappacosta? La Fiorentina ci perde, a Marsiglia ha fatto benissimo. Se lo danno via, è perché non ci credono più, ma non è possibile che abbia giocato bene ovunque tranne che a Firenze.

Su Vlahovic: “Bisogna cambiare rotta, e cercare di far capire che Firenze non è una piazza solo di passaggio. Ma solo coi risultati sul campo si ottengono certi status, non solo offrendo 3-4 milioni l’anno a un ragazzo del 2000 che adesso non vuole rinnovare. E non è il primo che fa così, visto che un anno dopo si ripete lo stesso problema di Milenkovic“.

Saponara? “Ogni allenatore ha i suoi giocatori fidati, Italiano lo conosce già anche se lo ha allenato pochi mesi con lo Spezia. La sua tecnica non si discute, ma non è sempre integro. Il miglior Saponara ha fatto dei gol bellissimi, ma non garantisce continuità nell’arco di un campionato. Può starci nella rosa della Fiorentina? Un allenatore non lo dirà mai, ma dobbiamo rivedere il concetto di riserva”.

Infine su Amrabat: “Non capisco perché si sia operato prima del ritiro, non poteva farlo prima durante le vacanze?”