De Magistris mantiene la parola e riconsegna il Fiorino d’Oro VIDEO

Gianni De Magistris l’aveva annunciato (LEGGI QUI) e oggi ha mantenuto la parola. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, l’ex campione di pallanuoto, qualche minuto fa, ha riportato il Fiorino d’Oro, consegnatogli nel 2018, al Consiglio Comunale di Firenze. Nelle prossime ore il presidente Luca Miliani lo darà a Dario Nardella, sindaco di Firenze. De Magistris, indignato per l’assenza delle istituzioni al funerale della moglie Marcella, ha quindi deciso di riconsegnare il prestigioso premio fiorentino.

All’uscita dal Consiglio Comunale, De Magistris ha spiegato la sua scelta: “L’avevo detto e siccome sono un uomo di parola, un fiorentino vero, quando dico una cosa la faccio. Non è un gesto politico, l’ho fatto solo per rispetto della mia persona e di mia moglie. Dopo 50 anni sempre a disposizione di questa città, mi sono sentito mancare di rispetto dalle istituzioni: non era presente nessuno. L’ho reputata una cosa di dubbio gusto e non mi sento di ricevere da questa amministrazione il Fiorino d’Oro. Se poi ci sarà un’altra amministrazione e me lo vorranno rendere, lo accetterò. La mia città è unica al mondo, ringrazio Firenze e i fiorentini. Ma da quest’amministrazione ho ritenuto che questo premio non mi toccasse. Dopo il funerale ho ricevuto dei telegrammi postumi che non hanno nessun valore, se non di riparazione. Sono felice di aver fatto questo gesto in ricordo di mia moglie”.