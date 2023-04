De Magistris: “Non avevo mai visto Gasperini così in difficoltà: Fiorentina da 9 in pagella. Turnover? Meglio partire con i titolari”

L’ex campione Gianni De Magistris ha commentato la Fiorentina a Radio Bruno Toscana, parlando anche del prossimo impegno dei Viola di Italiano:

“Contro l’Atalanta ho visto una grandissima Fiorentina, ci sono stati alcuni errori dei singoli ma la squadra si merita un bel 9 perché non avevo mai visto i giocatori di Gasperini così in difficoltà. Abbiamo regalato il gol sì, ma in questo momento la Viola può permettersi di far ruotare i suoi elementi perché ha trovato la quadra”.

E ancora: “Turnover? Non ne sono un grande amante, ma contro il Lech Poznan potrebbe essere intelligente. Se potessi scegliere, meglio partire con i titolari e gestire i cambi a partita in corso”.