De Magistris: “Non è più inizio stagione e la Fiorentina sembra impaurita. Attacco preoccupante, Jovic e Ikoné…”

L’ex giocatore di pallanuoto e tifoso viola Gianni De Magistris è intervenuto a Radio Bruno Toscana, commentando il momento della Fiorentina: “Ormai siamo alla settima giornata, non è più inizio stagione. In campionato, la squadra ha vinto solo contro la Cremonese per circostanze anche fortunate. In questa stagione, non c’è mai stata una reazione, la squadra mi sembra impaurita”.

Sul calciomercato, afferma: “Io per primo ho promosso gli acquisti fatti, ma non stanno rispettando le aspettative. Difesa? Nastasic non è stato sostituito e faceva comodo, più che altro per l’esperienza. Contro il Verona sarà da vincere e mancheranno tre quarti di difesa titolare; siamo corti. Attacco? Situazione preoccupante. Jovic e Ikoné non possono essere questi, non c’è verso”.