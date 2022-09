De Magistris: “Non posso credere che Ikoné sia così scarso. Non mandiamo via Italiano, non è la scelta giusta”

L’ex pallanuotista e tifoso viola Gianni de Magistris ha commentato il momento no della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Jovic? Sono rimasto annichilito dalla sua faccia… Ikoné? No, dai, non posso credere che sia così scarso. Il rosso è roba da esser messi fuori rosa, inaccettabile”.

E aggiunge: “Io sono sempre rimasto soddisfatto a metà dal calciomercato svolto dalla Fiorentina. Ora, con le assenze pesanti in difesa, vanno arretrati i centrocampisti. Italiano? Inizio a pensare che la connessione tra allenatore e società non sia così solida. Mandarlo via? Assolutamente no, non sarebbe la scelta giusta”.