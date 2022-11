De Magistris: “Partita non commentabile, semmai rimarco la delusione dell’andata. Cabral, zitto zitto…”

L’ex pallanuotista e grande tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana, per commentare la vittoria della Fiorentina in Lettonia: “La partita di ieri non è da commentare, semmai c’è da rimarcare il rammarico dell’andata. Cose positive? Barak, si sono visti i suoi inserimenti dei tempi di Verona, come quello del primo gol. Ho visto i giovani, ma io auspicavo che entrassero in campo già dall’inizio. Avrei provato Bianco fin dal primo momento: penso sia pronto e maturo per competere con i compagni”.

Sulla rete di Cabral: “Era relativamente facile, ma lui è sempre lì. Questo ragazzo, zitto zitto, dopo tutti i presupposti per un’esclusione, sta facendo bene. Ricordo con piacere l’esultanza a La Spezia”.