De Magistris: “Pensiamo subito al Lech Poznan, ma senza dimenticare il campionato. D’istinto, il giocatore toglie il piede pensando alla coppa”

L’ex campione di pallanuoto e grande tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione in casa viola e la vittoria contro il Sivasspor: “La Viola di ieri mi ha dato l’impressione di essere tranquilla e sicura di sé. Non mi è piaciuto il primo tempo, ma anche loro si sono dimostrati poca roba”.

Sul Lech Poznan: “Bisogna pensare subito alla gara contro ai polacchi e a quello che ci aspetta, più di quanto si possa pensare alle altre avversarie. Il campionato ti mostra il valore della squadra nel lungo periodo, ma ora nella mente di giocatori e società ci sono solo le sue coppe. Tuttavia, per me non ci si dovrebbe mai distrarre troppo dalla Serie A. Eppure un giocatore, d’istinto, toglie il piede pensando alle coppe…“.