De Magistris: “Prima mi addormentavo a vedere la Fiorentina, ora la aspetto con piacere. Sabato il Venezia? Ho sempre avuto paura delle partite sulla carta facili”

Ospite abituale di Radio Bruno, l’ex campione della pallanuoto Gianni De Magistris ha parlato della Fiorentina, squadra di cui è grande tifoso: “Io prima mi addormentavo a vedere la Fiorentina, ora la aspetto con piacere. Quest’anno con Italiano le cose sono cambiate. Inizialmente non ero favorevole ai suoi continui cambi di formazione, ma i risultati fin qua gli danno ragione. Una scelta del genere ha compattato il gruppo. Sabato contro il Venezia? Da tecnico ho sempre avuto paura delle partite sulla carta facili, perchè non esistono gare scontate. Se i lagunari credono di venir qua a tirar pedate, non ce la faranno. Le squadre che picchiano non mi piacciono, preferisco di gran lunga la via del gioco propositivo e offensivo. E’ anche vero che bisogna saper vincere in molti modi e non sempre si può essere belli. L’ex Maleh? E’ un giocatore non appariscente che però è utile a chiunque e Italiano gli ha ritagliato un po’ di spazio durante la stagione. I suoi gol li fa, mi piacerebbe vederlo con più continuità.”.