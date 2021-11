De Magistris: “Sergio Oliveira sarebbe servito alla Fiorentina. Il passaggio da Gattuso a Italiano è stato un bene”

Il giornalista Raimondo De Magistris ha parlato a TMW Radio di Sergio Oliveira, nome accostato in estate alla Fiorentina durante il breve periodo di Gattuso: “Un profilo del genere sarebbe servito eccome alla Fiorentina, anche se le cifre forse erano un po’ troppo alte. Ricordiamo che il giocatore non è giovanissimo e quindi in futuro sarebbe stato difficilmente rivendibile. Però sarebbe servito, soprattutto alla luce del rendimento non ottimale di Castrovilli. Detto questo, continuo ad essere convinto che il passaggio da Gattuso a Italiano sia stato solo un bene per la Fiorentina“.