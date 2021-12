De Magistris: “Sogno che la Fiorentina torni ad essere un punto d’arrivo per i calciatori. Ikone o Berardi? Meglio l’ala del Sassuolo, vi spiego il perché”

Il noto campione della pallanuoto Gianni De Magistris, ospite a Radio Bruno, ha parlato così a proposito di alcuni temi legati al club di Commisso: “Se dovessi scrivere la letterina a Babbo Natale, il mio desiderio sarebbe che la Fiorentina cambiasse rotta e che i migliori giocatori viola non andassero più via da Firenze. Mi piacerebbe che emergesse la convinzione che la Fiorentina sia una grande squadra, immersa in una città stupenda come Firenze. Berardi se lo prendi a 27 anni magari ci rimane per quattro anni alla Fiorentina. Ikone è più giovane, ma Berardi almeno se gli faccio un contratto di quattro anni magari ci rimane a Firenze. Il francese del Lille magari diventa bravo, lo chiama il Bayern Monaco e magari se ne va come ci hanno abituato tanti calciatori viola negli ultimi anni”.

Infine su Vlahovic ha aggiunto: “Il serbo fin ora si è sempre comportato bene, a differenza di Chiesa. Sull’atteggiamento di Vlahovic obiettivamente c’è poco da dire. A parte la parentesi di Venezia, il ragazzo sta dando il massimo e non sembra che la questione contrattuale stia influendo sulle sue prestazioni”.