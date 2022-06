De Magistris: “Spero il rinnovo di Italiano sia convinto. Adesso mancano otto colpi per il salto di qualità”

Gianni de Magistris, ex pallanuotista e opinionista fiorentino, ha parlato della squadra viola a Radio Bruno, intervenendo sulle mosse di mercato che farà la Fiorentina. Queste le sue parole: “Il rinnovo di Italiano è un punto di partenza, ma spero sia una scelta convinta e non una mancanza di alternative. Commisso in Italia si è scontrato con un mondo diverso da quello americano, dove non c’è la stessa burocrazia che c’è qui. La telenovela sullo stadio è stata infinita e stancante. Vorrei un presidente felice e sapere che non lo è mi rende poco contento. Mercato? Se prima mancavano 4 colpi per il salto di qualità, adesso ne servono 8″