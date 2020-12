De Paul: “Andrò via da Udine. Il mio obiettivo è giocare la Champions”

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul, è stato l’oggetto del desiderio della Fiorentina per più di un anno. Il numero dieci bianconero sta però alzando le proprie mire per il suo futuro.

In un’intervista rilasciata a Sky ha detto: “Voglio sempre di più, voglio il meglio per la mia carriera. Deve essere pazzesco scendere in campo e giocare un quarto di finale o una semifinale di Champions League. E io sono certo che prima o poi arriverò a giocarli anch’io. Attraverso il sacrificio e il lavoro si raggiungono questi obiettivi”.

E poi ha chiosato: “Andrò via da Udine ma solo quando riterrò che è arrivato il momento giusto per farlo”.