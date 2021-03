De Paul: “C’è stato un cambi di mentalità: questa è la vera Udinese”

Dopo la grande prestazione di quest’oggi nella vittoria dell’Udinese contro il Sassuolo, il capitano dei bianconeri Rodrigo De Paul ha commentato la prestazione della squadra raccontando il segreto che li ha portati a raccogliere 7 punti nelle ultime 3 gare. Queste le sue parole a SkySport: “Sono contento, questa è la vera Udinese. Siamo stati sfortunati con gli infortuni, ma la squadra nelle ultime settimane ha avuto un netto cambio di mentalità. Sono veramente felice per l’assist sul secondogol: Pereyra si meritava una gioia simile, è tra i più forti di questa squadra. Da quando è arrivato mi dà una mano anche all’interno dello spogliatoio, sono molto contento. Per chiedere ai compagni di non mollare mai devo essere io il primo, dare l’esempio”.