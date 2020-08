De Paul: Il fattore che penalizza la Fiorentina e rischia di metterla fuori dai giochi

Rodrigo De Paul e la Fiorentina, un anno dopo. Le voci di un ritorno di fiamma dei viola per il centrocampista dell’Udinese si rincorrono, tanto più adesso che l’argentino ha praticamente chiuso la sua esperienza in Friuli. C’è però un problema per i viola: la squadra non disputerà le coppe europee nella prossima stagione. E sul Messaggero Veneto (quotidiano che segue giornalmente le vicende dell’Udinese) viene sottolineata quella come discriminante principale nella scelta della prossima squadra del giocatore. De Paul punta ad un palcoscenico europeo e questo è sicuramente un fatto che penalizza il club di Commisso.

0 0 vote Article Rating