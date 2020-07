De Paul: Il pacco di milioni della Fiorentina a cui Pozzo ha detto no e l’ipervalutazione del giocatore. Ma i viola sono sempre in lizza

Rodrigo De Paul ha un doppio obiettivo: portare l’Udinese alla salvezza e poi conquistarsi un posto al sole in una squadra più ambiziosa.

La scorsa estate la Fiorentina si era mossa con molta decisione per portarlo in riva all’Arno. Operazione fallita, visto che la famiglia Pozzo non ha considerato sufficiente l’offerta da 28 milioni di euro. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport dove si legge anche che la proprietà friulana valuta la sua stella sudamericana ben 40 milioni di euro.

Atletico Madrid e Fiorentina restano in lizza per il giocatore.