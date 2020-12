De Paul? Per il sogno della Fiorentina se ne riparla d’estate. Per il centrocampo i viola si rivolgono a Leicester ed Arsenal: Via libera dei Gunners

Ad inizio gennaio prenderà il via la sessione invernale del mercato. Una sessione nella quale la Fiorentina è chiamata ad intervenire per porre rimedio ad una situazione tecnica difficile.

Su La Nazione di oggi a tal proposito leggiamo che per il centrocampo, il sogno dei viola rimane De Paul, ma nella migliore delle ipotesi se ne potrà riparlare a fine stagione. Niente trattativa con l’Udinese almeno per questo inverno, quindi.

Possibile invece che la società faccia un sondaggio per Praet del Leicester e Torreira, attualmente all’Atletico Madrid, ma di proprietà dell’Arsenal che ha concesso il suo via libera da giorni. Ma attenzione alla concorrenza del Torino, che come la Fiorentina del resto, naviga in pessime acque.