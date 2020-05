De Paul pronto a lasciare l’Udinese: spunta una nuova pretendente

Il prossimo calciomercato dell’Udinese ruoterà intorno a Rodrigo De Paul e a Mandragora. Dalla loro probabile cessione, i friulani avranno le risorse giuste per puntare ad un nuovo mix di giovani in rampa di lancio, come fanno più o meno da 15 anni. La Fiorentina di Rocco Commisso ha da tempo messo nel mirino l’argentino, ma per un motivo o l’altro l’operazione non è mai stata portata al termini: le richieste economiche del patron dei bianconeri Pozzo sono state considerate esagerate dalla dirigenza viola.

La crisi del Coronavirus, e tutte le conseguenze anche economiche che ne sono scaturite, porterà ad una diminuzione sostanziale delle richieste dell’Udinese e le prime pretendenti cominciano a farsi avanti. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo il direttore sportivo del Siviglia Monchi avrebbe scelto il numero 10 dell’Udinese per sostituire il partente Ever Banega. L’affare potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane: Di fatto, come riportato dal portale spagnolo, il club basco potrebbe affondare il tiro per la mezzala bianconera. La pandemia ha provocato la chiusura anticipata di molti campionati e questo scenario può diventare un assist per la Fiorentina o per il Siviglia che avrebbero la possibilità di acquistare un prospetto interessante a buon prezzo.