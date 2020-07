De Paul protagonista, spiana la strada del trionfo all’Udinese, Fiorentina raggiunta dai friulani. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Tante sono ancora le indiscrezioni di mercato che vedono protagonista De Paul, che continua ad essere accostato alla Fiorentina. L’argentino è stato uno dei protagonisti del trionfo dell’Udinese in casa della Spal, avendo realizzato la prima rete nel 3-0 dei friulani in casa degli emiliani. Le altre reti portano la firma di Okaka e Lasagna. Con questo successo l’Udinese raggiunge la Fiorentina in graduatoria a quota 35.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Atalanta 66, Inter 64, Napoli 51, Roma 51, Milan 49, Sassuolo 43, Verona 42, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina 35, Udinese 35, Torino 34, Sampdoria 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.