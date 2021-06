De Paul saluta: “Sono stato sincero e chiaro con l’Udinese, gli ho detto cosa voglio”. E per la Fiorentina…

Al The Guardian ha parlato il fantasista dell’Udinese Rodrigo De Paul, che sarà uno di protagonisti dell’Argentina in Copa America. Il giocatore, a lungo seguito anche dalla Fiorentina, ha parlato così del suo futuro: “Sono stato sincero e molto chiaro con chi dovevo essere chiaro. Ho detto loro ciò che penso e ciò che voglio, adesso ho 27 anni. Non parlerò da nessun’altra parte perché rispetto tutti all’Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene. Quello che non avevo qualche anno fa, ora ce l’ho. Quindi ora pensi: ‘Ok, cosa c’è dopo? Cosa manca?'”.

Parole che sanno di addio e sul giocatore c’è in pole l’Atletico Madrid, ma attenzione anche ai club inglesi. Per quanto riguarda la Fiorentina, quello dell’argentino è un profilo che di certo piace a Gattuso, ma i 40 milioni richiesti dall’Udinese sembrano essere lontani dalla concezione di calciomercato che vuole fare la società viola.