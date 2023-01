De Paul sente nostalgia della Serie A? Dalla Spagna lo accostano all’Italia ma l’argentino è fuori portata viola ormai

Il legame tra Rodrigo De Paul e la Fiorentina non si è mai concretizzato, con rammarico dei più, in particolare per quella combinazione che a fine estate 2019 poteva andare a segno: il giocatore sarebbe venuto volentieri a Firenze ma poi alla dirigenza viola mancò la voglia di spingere fino in fondo sull’acceleratore. Spaventati forse dai 25, forse 30 milioni che servivano per strapparlo all’Udinese nell’ultima sessione dove per la società viola sarebbe stato un colpo realizzabile. I friulani lo cedettero poi all’Atletico per 40 qualche mese dopo anche se ora fichajes.net, portale spagnolo, ipotizza una sua voglia di tornare in Serie A. Il club che potrebbe investirci però è la Juve, non più quello viola.