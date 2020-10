De Paul strizza l’occhio alla Liga. L’Atletico Madrid? “So che mi voleva”

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese accostato a più riprese anche alla Fiorentina, ha parlato dal ritiro dell’Argentina del suo futuro, lanciando segnali in direzione Atletico Madrid ai microfoni di Marca: “Vorrei tornare (in Liga, ndr) perché ho maturato esperienza e mentalità. Per ora non è impellente il desiderio, ma giocare in Spagna è stato molto importante. È un campionato avvincente e con il giusto progetto mi piacerebbe tornarci”. Sulla sua permanenza ad Udine e sull’interesse dell’Atletico Madrid ha replicato: “So che era interessato. Simeone mi piace: gioca un calcio dinamico, ogni seduta d’allenamento sembra una partita ufficiale. In Argentina siamo cresciuti con questa mentalità. Se un giorno dovesse capitare, sarei felice di giocare”.