De Paul torna a incantare, stavolta la Juve: ma il suo arrivo è messo in dubbio da… Chiesa

Le stagioni da leader a Udine ormai non si contano più e gli apprezzamenti da parte di tanti club anche, ma Rodrigo De Paul continua a rimanere in Friuli e di recente ha anche rinnovato il contratto fino al 2024. Secondo Calciomercato.com, l’interesse ultimo è quello della Juventus ma la famiglia Pozzo continua a chiedere tra i 35 e i 40 milioni, una cifra che mette in difficoltà il club torinese dopo l’ultimo mercato. L’arrivo di Chiesa, ancora non completamente pagato ma comunque molto oneroso in prospettiva, sta facendo titubare i bianconeri. Sull’argentino però la sensazione è che la Fiorentina abbia ormai fatto passare il treno buono per portarlo a casa.

