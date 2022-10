De Ponti: “La cessione di Vlahovic sarebbe stata fenomenale se fosse stato rimpiazzato con qualche attaccante prolifico. Parole di Bonaventura significative”

A Radio24 ha parlato il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti, per parlare anche di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Valeri verrà fermato, ma l’espulsione di Dimarco era sul 2-0 per l’Inter, il che vuol dire che la squadra viola non ha approcciato bene la gara. Le parole di Bonaventura sono significative. E’ un messaggio importante, perché per esempio la cessione di Vlahovic sarebbe stata fenomenale nel caso in cui fosse stato rimpiazzato da qualche attaccante un minimo prolifico. La colpa di Italiano è stata quella di avvallare una campagna acquisti non buona. Ancora è giovane e il mister è poco malleabile”.