De Rossi: “Avevo deciso di andare a Firenze, ma poi ho fatto lo scaramantico”

Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale italiana Daniele De Rossi ha rilasciato una lunga intervista a SkySport. L’ex giallorosso ha avuto la possibilità di toccare tanti temi ripercorrendo la sua lunga carriera nella capitale. Queste le sue parole a riguardo della sua presenza in Curva Sud durante l’ultimo derby della capitale: “Inizialmente la cosa era nata per battuta, era uno scherzo tra amici. Avevo sempre parlato della mia volontà di assistere ad un derby in curva, ma senza fare come Oronzo Canà che le persone mi prendevano in braccio. A metà di quella stagione avevo deciso di andare a vederla in trasferta a Firenze, ma la Roma veniva da tante vittorie consecutive e alla fine ho fatto lo scaramantico e sono restato. Mi sono divertito a stare li in curva, era l’unico stratagemma. A un certo punto un ragazzo dietro di me mi ha riconosciuto e devo ringraziarlo: è stato zitto e mi ha fatto godere la partita fino in fondo”