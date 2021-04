De Rossi: “La Fiorentina è forte, il pareggio è il risultato più giusto”

Questo pomeriggio, al termine della sfida tra Roma e Fiorentina valida per il campionato Primavera, il tecnico dei giallorossi Alberto De Rossi ha commentato la partita ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue parole: “Ci aspettavamo una partita così aperta, le due squadre provano più ad attaccare che a difendere e oggi si è visto. Mi sarebbe piaciuto avere più equilibrio, abbiamo preso troppi contropiedi. Comunque ci teniamo il pareggio, il risultato è giusto. L’apporto dei subentrati? Con i cinque cambi il campionato è cambiato totalmente. Cambiare mezza squadra cambia la partita. Per arrivare in fondo dobbiamo far crescere più giocatori possibili, andando avanti i cambi diventano sempre più determinanti. E’ stata piu anomala la partenza a razzo della Roma o il calo degli ultimi mesi? Non ci siamo mai illusi. Vincere tutte le partite era bellissimo, ma sapevamo che le altre squadre si sarebbero rimesse a posto. Stiamo cercando quel filo conduttore delle prime vittorie, ma non è facile vincere sempre”.